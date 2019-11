Economia Governo divulga edital de convocação dos 1.132 aprovados em concurso da Aganp de 2006 Aprovados deverão preencher formulário e ser submetidos a entrevista para serem direcionados às suas lotações

O Governo de Goiás, em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), divulgou nesta segunda-feira (4) o edital para convocação de 1.132 aprovados no concurso da extinta Agência Goiana de Negócios Públicos (Aganp), que foi realizado em 2006. O documento estabelece que os aprovados serão nomeados conforme cronograma constante no edital. Para tomar posse,...