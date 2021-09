Economia Governo desiste de parcelar precatórios e tenta renegociar R$ 50 bi em 2022 A União deve R$ 89 bilhões aos credores, mas o valor será sujeito ao teto de gastos

Ao lado do ministro Paulo Guedes (Economia) e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) disse que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos precatórios não terá o parcelamento das dívidas. Do total de R$ 89 bilhões de dívidas judiciais devidos em 2022, R$ 39,8 bilhões serão pagos. O restante (...