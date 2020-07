Economia Governo decide reabrir parcialmente fronteiras aéreas do País No início do mês, Brasil havia prorrogado até o fim de julho restrição para a entrada de estrangeiros

O governo Jair Bolsonaro decidiu reabrir parcialmente as fronteiras aéreas para estrangeiros. O novo decreto deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta quarta-feira. No início do mês, o governo havia prorrogado até o fim de julho restrição para a entrada de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, no País. ...