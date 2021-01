Economia Governo de Goiás propõe redução de quase 20% do valor de tarifas cobradas pelo Estado Com a aprovação do projeto de lei, o cidadão pagará quase 20% a menos para serviços como emissão da 1ª e 2ª Vias da Carteira de Identidade, autorização para confecção de placas veiculares e expedição e renovação de CNH

O Governador Ronaldo Caiado encaminhou à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (20), um projeto de lei que propõe a mudança do índice de atualização das taxas de serviços do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), previsto em 23,8%, para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,52%. Com a aprovação, o cidadão pagará quase 20% a menos p...