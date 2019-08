Economia Governo de Goiás paga a última parcela atrasada de dezembro dos servidores da educação Pagamento inclui aqueles que recebem acima de R$ 7 mil

O governo de Goiás anunciou que, nesta quinta-feira (1º), quitou integralmente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2018 aos servidores da educação estadual. Segundo o comunicado, 2.672 servidores, com salários acima de R$ 7 mil, devem receber os vencimentos atrasados. Ainda de acordo com o governo, a dívida deixada pela gestão anterior ultrapassava um tot...