Economia Governo de Goiás freia busca de voos internacionais para o Estado Sondagem de empresas aéreas para a internacionalização do Santa Genoveva, iniciada no ano passado, é paralisada devido aos impactos do novo coronavírus no turismo

Enquanto o Aeroporto de Goiânia ainda é avaliado no processo de internacionalização, o governo estadual paralisou trabalho de promoção do Estado para companhias aéreas. A atração de novos voos, especialmente os internacionais, passou a ser impactada, nas últimas semanas, também pelo número de casos do novo coronavírus no mundo, por conta dos reflexos no setor aéreo e d...