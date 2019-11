Economia Governo de Goiás divulga edital de processo seletivo para 467 vagas de estágio Seleção dos estudantes será em duas etapas. Confira o edital completo e saiba como participar

O governo de Goiás publicou nesta segunda-feira (11) edital de processo seletivo para preenchimento de 467 vagas de estágio, destinadas a alunos matriculados e com frequência comprovada em algum curso de ensino superior. As inscrições estarão abertas a partir do dia 22 de novembro até 16 de dezembro de 2019. Não será cobrada taxa de inscrição. As vagas são di...