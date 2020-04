O governo estadual trabalha para aprimorar um estudo de todas as atividades econômicas que existem em Goiás e as recomendações para que eventual retorno ocorra com segurança e sem aumento na contaminação por coronavírus. As informações serão cruzadas com a condição da proliferação da Covid-19 em Goiás e o resultado do levantamento dará ao governo estratégia de retorno das atividades. O objetivo é começar a flexibilizar as regras de funcionamento do comércio e da indústria a partir do dia 19 de abril. Os dados de contaminação por coronavírus terão o maior peso nas decisões.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) tem falado nos últimos dias sobre esta possibilidade. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (6), Caiado mencionou que na região Sul do Estado poderia haver alguma liberação antes do fim do decreto em vigor. Na terça-feira (7), em transmissão ao vivo feita nas redes sociais, o governador voltou a citar a flexibilização das regras, afirmando que a estruturação da Saúde no Estado é fundamental para que isso ocorra.

A reportagem apurou que são levadas em consideração as sugestões apresentadas pelo setor produtivo, que insiste no diálogo com o governo estadual desde o início do período de quarentena e mostra grande expectativa para o fim dela, mesmo que gradativo. A construção civil e mineração devem ser os primeiros setores a saírem do isolamento. Outras atividades que não causam aglomeração de pessoas também devem ser liberadas. No entanto, não existe previsão para a volta, em Goiás, das atividades que reúnem grande número de pessoas no mesmo lugar.

Em decreto publicado na segunda-feira (6), o Estado criou o Comitê Estadual Socioeconômico de Enfrentamento ao Coronavírus, com o objetivo de servir de instrumento de diálogo e articulação entre os setores público, privado, acadêmico e terciário em relação ao tema. Caiado realizou nesta quarta-feira (8) reunião com os auxiliares que fazem parte do comitê para alinhar estratégias. Na oportunidade, os secretários também atualizaram o governador sobre a atuação de combate à doença em suas respectivas áreas.

Nos bastidores, a criação do grupo é avaliada como uma forma de o governador diluir a pressão que tem sofrido para tomar decisões práticas em relação à economia do Estado, provocada pelo fechamento do comércio. De acordo com o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) e representante do setor produtivo no comitê, Marcelo Baiocchi, a expectativa é que as estratégias de flexibilização também sejam discutidas no comitê.

O retorno ordenado das atividades deve ser organizado pelas secretarias de Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços e de Desenvolvimento Social. Todas as propostas serão validadas pela Secretaria de Saúde de Goiás. No entanto, a possibilidade de afrouxar as regras e, em seguida, voltar às normas mais duras existe. “Precisamos saber como as pessoas vão se comportar, se vão respeitar as regras de afastamento”, diz um auxiliar do governo.

As feiras de hortifrutigranjeiros, por exemplo, estão autorizadas a funcionar desde segunda-feira (6), mas com uma série de regras, como a distância de, no mínimo, um metro e meio entre as barracas e sentido único para a circulação de pessoas. O POPULAR já mostrou que nos primeiros dias de funcionamento, a maior parte das feiras não seguiu as novas normas. Os feirantes alegaram falta de informação e hábitos de clientes, mas o Estado já alertou as entidades que representam a categoria para que as regras sejam seguidas, sob risco de a atividade ser proibida novamente.