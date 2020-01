Economia Governo de Goiás busca o Ministério de Minas e Energia para solucionar impasse com a Enel Segundo o Executivo estadual, a distribuidora deverá ser chamada para uma reunião no ministério, quando alternativa poderá ser apresentada

O governo de Goiás informa que o Ministério de Minas e Energia (MME) deverá chamar a Enel Distribuição Goiás para reunião no órgão em busca de uma alternativa para o que o Executivo estadual chama de “crise energética” no Estado. Esse encaminhamento, conforme divulgado pela assessoria do governo, seria resultado de reunião realizada na quarta-feira (22) no ministério, q...