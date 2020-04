Com base no decreto 9.645, divulgado nesta sexta-feira (3), o Governo de Goiás atualizou a cartilha que detalha quais estabelecimentos comerciais podem permanecer abertos e os que devem fechar as portas durante o período de isolamento social.

O novo documento prorrogou por 15 dias – até o dia 19 de abril – a quarentena em razão da transmissão comunitária do novo coronavírus, para diminuir a velocidade de propagação da Covid-19 no Estado.

Além do que já tinha sido determinado anteriormente pelo governador Ronaldo Caiado, a publicação flexibilizou as restrições. Passa a ser permitido, por exemplo, o funcionamento de autopeças, feiras livres de hortifrutigranjeiros, cartórios extrajudiciais e escritórios de profissionais liberais, entre outras atividades.

Confira abaixo todas as atividades permitidas: