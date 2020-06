Economia Governo de Goiás atrasa e Prefeitura de Goiânia adia decreto; comércio poderá abrir nesta terça (30) Demora para publicação de regras estaduais inviabilizou a adesão oficial do município ao isolamento intermitente ainda hoje

Apesar de o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), ter decidido aderir à estratégia do governo estadual e adotar o isolamento intermitente (com a proibição de atividades não essenciais por 14 dias), o comércio da capital inicia esta terça-feira (30) funcionando conforme as regras de flexibilização estabelecidas pela prefeitura da capital, com o primeiro dia de funcionamento d...