Economia Governo de Goiás aponta que teletrabalho no poder Executivo gerou economia de R$ 83 milhões A Secretaria de Estado da Administração informa que o valor corresponde a uma economia de 41%, em comparação ao mesmo período de 2019

Desde a segunda quinzena de março de 2020 o Governo de Goiás adota o trabalho remoto no poder executivo. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), com a medida, o Estado economizou mais de R$ 83 milhões com as despesas. A determinação da redução foi assinada pelo governador Ronaldo Caiado por conta da pandemia do novo coronavírus. A Sead...