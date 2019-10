Economia Governo de Goiás antecipa Dia do Funcionário Público Entenda como fica o expediente para os servidores de Goiânia e do interior

O governador Ronaldo Caiado (DEM) assinou um decreto na quinta-feira (17), transferindo o feriado do Dia do Funcionário Público, de 28 (segunda-feira) para 25 de outubro (sexta-feira). Assim, os servidores estaduais que trabalham em Goiânia, irão folgar a partir do dia 24 (quinta-feira), aniversário de 86 anos da capital. Já os servidores do interior, trabalham normal...