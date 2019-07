Economia Governo de Goiás alega não ter condição de pagar dívida com a União e presidente do STF questiona Estado informou que, a partir deste mês, já não conseguirá arcar com as parcelas mensais de R$ 64,5 milhões em dois contratos

O governo de Goiás alegou que não terá condições financeiras, já a partir deste mês de julho, de pagar as parcelas de dois contratos de refinanciamento de sua dívida com a União. O valor do refinanciamento é de R$ 8,5 bilhões e as parcelas mensais são de R$ 64,5 milhões. As informações são do Supremo Tribunal Federal (STF). Diante do impasse, o Estado pediu para q...