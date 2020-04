Após reunião com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, na manhã desta quarta-feira (29), o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que a venda de 49% das ações da Saneago será adiada para o fim do ano ou para 2021 por conta da crise do coronavírus. A previsão era de que o processo ocorresse em junho deste ano. "Estamos com tudo pronto, com as exigências prontas, mas resolvemos adiar", disse, em entrevista ao jornal Valor Econômico.

A venda da Celg Geração e Transmissão (Celg GT) também será adiada, mas o governador não falou em previsão de data. A privatização da empresa, que teve lucro de R$ 71,1 milhões em 2019, foi autorizada pela Assembleia Legislativa de Goiás no fim do ano passado, ao lado de outras quatro estatais: Iquego, GoiásGás, GoiásTelecom e Metrobus.

A venda das ações da Saneago estava prevista inicialmente para fevereiro deste ano, mas houve a suspensão, com críticas do governador a investidas do governo federal contra a operação. A equipe econômica da União atua em favor da privatização de estatais de saneamento, que é inclusive exigência para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro financeiro a Estados em dificuldades. Especialistas também apontavam que a situação do mercado de capitais não favorecia lançamento de ações na bolsa naquele momento.