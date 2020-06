Economia Governo cria Secretaria da Retomada

O governador Ronaldo Caiado (DEM) também anunciou ontem a criação da Secretaria da Retomada, que atuará no enfrentamento de problemas sociais e econômicos que são projetados como reflexo do atual cenário de pandemia do novo coronavírus. “Estou mandando hoje (ontem) para a Assembleia Legislativa projeto de lei onde estamos redimensionando a estrutura do Estado, enxugando a...