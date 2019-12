Economia Governo brasileiro não foi notificado de sobretaxa americana ao aço e ainda define estratégia Os primeiros contatos com “interlocutores de Washington”, como anunciou o governo em nota, serão feitos via diplomacia

Pego de surpresa pelo twitter do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às 8h da manhã em que prometia sobretaxar o aço brasileiro, o governo brasileiro ainda não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre o assunto. Em reuniões ao longo do dia, representantes do Itamaraty e do Ministério da Economia ainda tentam tratar uma estratégia para t...