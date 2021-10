Economia Governo Bolsonaro marca para tarde desta terça lançamento de Auxílio Brasil, novo Bolsa Família O presidente determinou que o valor do benefício chegue a R$400, superior ao auxílio emergencial

O governo Jair Bolsonaro marcou para 17h desta terça (19) o lançamento do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. A menos de duas semanas para o fim do auxílio emergencial, o Palácio do Planalto vinha aumentando a pressão sobre o ministro Paulo Guedes (Economia) por uma solução para os pagamentos aos mais vulneráveis. O presidente Jair Bolsonaro determinou que o Auxíl...