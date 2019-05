Economia Governo Bolsonaro libera uso de mais 31 agrotóxicos Com nova remessa, já são 169 novos defensivos aprovados apenas em 2019

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) registrou, nesta terça-feira (21), 31 novos agrotóxico no Brasil. Com a formalização dos registros, chegam 169 o número de novos defensivos autorizados em cinco meses do governo de Jair Bolsonaro (PSL). O registro de um novo defensivo agrícola é assinado pelo Mapa, que verifica a eficiência do pro...