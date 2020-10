Economia Governo avalia limitar em vez de acabar com o abono salarial Critério de renda passaria a ser R$ 1.463 por mês; proposta já foi aprovada pela Câmara na reforma da Previdência

Para manter em pé a ideia de reformular o Bolsa Família, a equipe econômica estuda ajustes no plano e passou a avaliar uma proposta que limitaria os gastos com abono salarial, em vez de acabar com o programa. Esse benefício é pago pelo governo a trabalhadores com carteira assinada e com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.090). Técnicos do Ministér...