Economia Governo avalia aumentar Bolsa Família para R$ 280 Atualmente, valor médio do benefício é de R$190,00; Bolsonaro quer elevar para R$ 300,00

Governo federal calcula alterar valor médio do Bolsa Família R$ 280,00. Atualmente, o benefício tem valor média de R$190,00. Em junho, as equipes da Economia e da Cidadania já haviam analisado igualar o Bolsa Família a quantia de R$250,00 do auxílio emergencial. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) manifestou a vontade de elevar o Bolsa Famíli...