Economia Governo autoriza recontratação de demitidos durante a pandemia com salário mais baixo Sem essa previsão para a categoria, os termos do contrato anterior deverão ser mantidos

O governo Jair Bolsonaro autorizou nesta terça-feira (14) que empresas recontratem imediatamente funcionários demitidos durante a pandemia sem que se configure fraude trabalhista. Com autorização sindical, a demissão poderá ser seguida de recontratação com salário mais baixo. Sem essa previsão para a categoria, os termos do contrato anterior deverão ser mantidos. A regra vigen...