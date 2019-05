Economia Governo autoriza contratação de 234 mil profissionais temporários para o Censo 2020 Edital de abertura de inscrições para o processo seletivo será publicado no prazo de até seis meses com detalhes sobre a escolaridade exigida para cada atividade e a remuneração

O Ministério da Economia autorizou a contratação temporária de até 234,4 mil profissionais para atuarem no Censo 2020, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os profissionais serão contratados a partir de janeiro de 2020. A autorização está em portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje (6). Do total de vagas, 196 mil serão para recensead...