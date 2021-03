Economia Governo autoriza aumento da margem do consignado do INSS Bancos dizem que estão prontos para oferecer novo empréstimo

O governo federal publicou nesta nesta quarta-feira (31) a lei 14.131/2021, que aumenta para 40% a margem do crédito consignado para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e servidores públicos até o final deste ano. A ampliação da margem consignável é uma das ações que já tinham sido adotadas em 2020 e que agora são retomadas pela gestão do pre...