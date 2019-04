Economia Governo atualiza tabela de fretes após alta de mais de 10% do diesel nos postos Representantes dos caminhoneiros disseram na segunda-feira que o cancelamento da greve se deu após promessa do governo de atualização da tabela

A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) atualizou nesta quarta-feira a tabela com os pisos mínimos de frete para transporte rodoviário no Brasil, dada uma oscilação superior a 10% no preço do diesel, de acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União. Pela lei, o tabelamento precisa ser ajustado assim que as cotações do diesel, combustível mais c...