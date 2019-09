Economia Governo assina hoje os primeiros contratos do Goiás Empreendedor

A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) realiza hoje, a partir das 10h30, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, uma solenidade para assinatura dos primeiros contratos entre pequenos empreendedores e a GoiásFomento, dentro do Programa Goiás Empreendedor. O programa do Governo de Goiás visa ajudar o pequeno empreendedor que deseja criar o seu próprio negócio,...