Economia Governo assina 43 protocolos com estimativa de R$ 1,8 bi de investimentos para Goiás Serão contempladas 24 municípios goianos sendo eles o Norte (Porangatu e Rialma) e cinco do Entorno do Distrito Federal (Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso, Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental)

O governador Ronaldo Caiado e o secretário de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Wilder Morais assinaram nesta terça-feira (4) 43 novos protocolos de intenção com empresas que têm interesse de se instalar no Estado de Goiás nos próximos anos. Segundo o secretário da pasta, Wilder Morais a estimativa é de que sejam investidos R$1,8 bilhão para a implantação das in...