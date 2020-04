O governo e a Caixa Econômica Federal anunciarão nesta semana um programa de empréstimos para microempresários pagarem suas contas pessoais durante a pandemia de covid-19. A informação é de um técnico do governo que participa das discussões. A Caixa informou que não confirma nem nega que a proposta esteja sendo desenhada.

O programa será para empresas com receita bruta de até R$ 360 mil por ano. O juro deve ser de 0,5% ao mês, com carência de 6 meses e prazo de pagamento de 24 a 30 meses.

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse em entrevista ao Poder360 em 9 de abril que esse programa estava em discussão, sem, contudo, dar detalhes.

O microempresário terá direito a tomar emprestado 30% da receita média durante 2 meses no último ano. Quem está no topo do faturamento, por exemplo, poderá tomar emprestado até R$ 18 mil.

A ideia é que o microempresário tenha dinheiro para pagar as contas pessoais e sustentar a família no período. Afinal, os gastos com fornecedores poderão ser negociados. E quem tem funcionários poderá dispensá-los provisoriamente.

Devem ser beneficiadas pela medida até 3,2 milhões de microempresas no país, com volume de crédito de R$ 10 bilhões. O risco de inadimplência será da Caixa. Mas, segundo o técnico do governo ouvido, o banco terá um grande benefício: incorporar esses microempresários à sua base de clientes. Além disso, serão habilitadas apenas empresas que estiverem adimplentes, de acordo com a Receita Federal, no pagamento do Simples Nacional.