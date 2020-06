Economia Governo anuncia R$ 15,9 bi para empréstimos a pequenos negócios A estimativa é que o crédito poderá atingir 4,5 milhões de micro e pequenas empresas, segundo nota do Ministério da Economia

O Ministério da Economia anunciou nesta quarta-feira, 10, que o Fundo Garantidor de Operações (FGO) vai liberar R$ 15,9 bilhões, do Tesouro Nacional, para empréstimos a pequenos negócios, como forma de atenuar os efeitos econômicos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O crédito faz parte do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno P...