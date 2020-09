Economia Governo anuncia que auxílio será de R$ 300 até dezembro O presidente enviará medida provisória ao Congresso com o novo valor; ele é metade do concedido nos primeiros cinco meses do programa

O governo federal anunciou nesta terça-feira (1º) que o auxílio emergencial será reduzido para R$ 300 e que o novo valor será concedido por quatro meses. A quantia representa metade da concedida nos primeiros cinco meses do programa. O valor e o período de extensão do benefício foi definido na segunda-feira (31), em reunião do presidente Jair Bolsonaro (sem partid...