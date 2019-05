Economia Governo anuncia novo aumento no preço dos combustíveis e litro da gasolina pode passar dos R$ 5 O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou uma nova tabela com os valores a serem usados como referência pelas unidades federativas do país a partir da próxima quinta-feira (16)

Preparados para mais um aumento nos combustíveis? Na manhã desta segunda-feira (13), o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou a nova tabela com os valores a serem usados como referência pelas unidades federativas do país a partir desta quinta-feira (16). Além de Goiás, os novos valores passam a valer no Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federa...