Economia Governo anuncia campanha para explicar mudanças na previdência Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República afirma que as mudanças propostas vão promover justiça social e ampliar a capacidade de investimento do país

Com o tema “Nova Previdência, pode perguntar”, a campanha publicitária do governo federal terá início na segunda quinzena de maio nos meios de televisão, rádio, jornal, internet e outdoor. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República afirma que as peças têm o objetivo de explicar aos cidadãos brasileiros as mudanças propostas pelo g...