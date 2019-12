Economia Governo adia fim de taxa em aeroportos No ano passado, a União arrecadou cerca de R$ 700 milhões com cobrança de passageiros que voam para fora do País

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse ontem que o fim da taxa de US$ 18 cobrada de passageiros que voam para fora do País ficará para 2021. Segundo ele, essa proposta será incluída apenas na Lei Orçamentária Anual de 2021, portanto, a taxa será mantida no ano que vem. "Acabar com a taxa implica renunciar a receitas", afirmou ele. No ano passado...