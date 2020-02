Economia Governadores se unem contra mudança no ICMS como quer Bolsonaro Reação veio logo após o presidente anunciar proposta de alterar cobrança do imposto sobre gasolina e diesel; Caiado não assinou a carta

Em comunicado conjunto, 22 governadores reagiram à proposta do presidente da República, Jair Bolsonaro, de encaminhar um projeto ao Congresso para alterar a forma de cobrança do ICMS que incide sobre a gasolina e o diesel. O governador Ronaldo Caiado (DEM) não assinou a carta e, até o fechamento desta edição, não houve resposta do governo sobre esse posicionamento....