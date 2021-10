Economia Governadores articulam ação no STF contra mudança na tributação sobre combustíveis Câmara aprovou projeto com promessa de redução no preço da gasolina; clima no Senado é favorável à proposta

Contrários ao projeto que muda a regra de tributação sobre combustíveis, governadores devem entrar com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar barrar a medida caso o Senado também aprove a proposta. O texto passou pela Câmara nesta quarta-feira (13). A expectativa no Senado é que a proposta consiga avançar, apesar da resistência a alterar impostos que po...