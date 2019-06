Economia Google traz para o Brasil sua internet Wi-Fi rápida e gratuita País é o oitavo no mundo a receber a plataforma; São Paulo está sendo a cidade teste e já conta com mais de 80 pontos

O Brasil é o segundo pais que mais faz buscas no Google e tem a terceira população mais conectada no planeta. Apesar desses significativos números, grande parte dos usuários não acessam a internet com uma velocidade considerada boa ou de qualidade. Com o objetivo de dar boa internet a quem fica off-line quando está longe de um ponto Wi-Fi ou que tem uma co...