Economia Google suspende serviços para Huawei

Segunda maior fabricante de smartphones do mundo, a Huawei sofreu um duro golpe: o Google, dono do sistema operacional Android, decidiu suspender negócios que exijam a transferência de produtos de hardware e software com a chinesa. Na prática, isso significa que os celulares da empresa não poderão usar serviços da gigante americana, como Google Maps, Gmail ou a loja de ap...