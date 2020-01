Economia Google se torna a quinta empresa a entrar no 'clube do US$ 1 trilhão' A empresa vinha flertando com a marca desde segunda-feira, 13, depois de ver suas ações subirem 17% nos últimos três meses

A Alphabet, holding que controla a gigante de buscas Google, se tornou nesta quinta-feira, 14, a quarta empresa de tecnologia a entrar no seleto clube das companhias que alcançaram US$ 1 trilhão em valor de mercado. O feito foi atingido pela primeira vez pela gigante de buscas às 17h54 (horário de Brasília), quando as ações da empresa se valorizaram a US$ 1.450, puxadas p...