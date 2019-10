Economia Google pede que brasileiros atualizem configurações automáticas de data e hora Recomendação foi feita no blog oficial da empresa e vale para celulares com sistema Android

Em anúncio oficial nesta sexta-feira (18), o Google recomenda que usuários de celulares com sistema Android no Brasil alterem as configurações automáticas de data e hora. Como o horário de verão não está mais em vigor no país é preciso que os usuários fiquem atentos, já que é possível que alguns smartphones atualizem a hora automaticamente no domingo (20). O horári...