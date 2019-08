Economia Google oferece série de treinamentos gratuitos em Goiânia, veja como se inscrever Evento, no Centro de Convenções da capital , ocorre nos dias 3 e 4 de setembro para empreendedores, desenvolvedores, jornalistas, mulheres e professores

Durante os 3 e 4 de setembro, Goiânia recebe no Centro de Convenções o evento “Cresça com o Google”. A iniciativa oferece treinamentos gratuitos e ferramentas para jornalistas, empreendedores, desenvolvedores, professores e mulheres. Os participantes poderão conhecer e desenvolver técnicas digitais importantes para suas carreiras e negócios. As inscrições para o...