Economia Google e Positivo lançam celular de R$ 279 com assistente de voz Celular é o primeiro aparelho com botão dedicado ao Google Assistente; vendas começam até o fim de junho

Brasileiro gosta de falar. Fala com todo mundo. E agora anda falando também com o celular. De olho nesse mercado que só cresce, o Google, em parceria com a positivo, apresentou nesta quinta-feira (6), durante o Google For Brasil, o celular P70S, um smartphone de baixo custo com acesso ao Google Assistente. Com preço inicial de R$ 279, o telefone promete dar ac...