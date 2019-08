Economia Google e Apple são multadas por disponibilização de app com filtro de envelhecimento Aplicativo teria sido distribuído fora das conformidades com o Código de Defesa do Consumidor

Google e Apple foram multadas pelo Procon-SP por distribuírem o aplicativo FaceApp no Brasil fora das conformidades com o Código de Defesa do Consumidor. O aplicativo ficou conhecido principalmente por um filtro de imagem que mostrava qual seria a aparência de uma pessoa na velhice. As informações são da Exame. As multas aplicadas foram de R$ 9.964.615,77 para a...