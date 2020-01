Economia Golpes no WhatsApp se multiplicam; veja como fazer para se proteger Criminosos acessam conta do aplicativo de mensagem através de um código enviado ao celular das vítimas; prática se tornou cada vez mais comum no Brasil

Já pode ter acontecido com você: nas últimas semanas, muita gente recebeu mensagens inesperadas, pelo WhatsApp, de um amigo pedindo dinheiro rapidamente. Não é socorro, é um golpe que tem se tornado cada vez mais frequente: a invasão de uma conta no WhatsApp. Segundo especialistas de segurança ouvidos pelo Estado, normalmente os truques dos criminosos começam com um p...