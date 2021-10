Economia Goinfra abre processo seletivo com 35 vagas e salário de R$ 4,6 mil Inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 6 a 15 de outubro; confira os cargos

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) publicou nessa quinta-feira (30) o edital do processo seletivo simplificado para contratar 35 profissionais temporários. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 6 a 15 de outubro pelo site do órgão. Conforme a divulgação da Goinfra, há vagas para as áreas de direito, governança corporativa e analistas de ...