Economia Goianos estão entre os 10 maiores bilionários do Brasil em 2019; veja a lista Os patrimônios são originários de empresas de bebidas, investimentos, setor bancário, internet, pagamentos móveis, mídia, alimentos e saúde

A Forbes divulgou a lista dos bilionários brasileiros de 2019, que teve um número recorde de representantes nesta edição. Atualmente, o Brasil conta com 206 bilionários, 26 a mais do que no ano passado. Entre os 10 maiores, temos dois goianos, Joesley Batista e Wesley Batista, do conglomerado J&F. Veja abaixo os maiores bilionários brasileiros:...