Economia Goianos criam operadora digital Em expansão no País, startup oferece serviço de telefonia móvel com planos flexíveis e promete mais transparência

Jovens goianos estão entre os fundadores da operadora digital Fluke. Uma startup que tem como combustível para crescimento a insatisfação de consumidores com as gigantes da telefonia móvel. Propõe flexibilidade para que o usuário controle o quanto gasta no celular e tenha maior transparência. Em março, a empresa iniciou as atividades em São Paulo, conseguiu investidores-an...