Economia Goiano dá preferência para viagens curtas e imediatas Segundo agências e operadoras, como reflexo da insegurança provocada pela pandemia de Covid-19, maior procura são por viagens realizadas dentro do mês

Quando planejavam o retorno dos passeios turísticos na Chapada dos Veadeiros no início deste mês, as sócias Andrea Manzan e Caliandra Dias pensaram em diminuir o preço do serviço prestado pela a empresa Trilheiras na Estrada, com o objetivo de atrair mais clientes. No entanto, o aumento no custo de combustíveis e a necessidade de adquirir máscaras, álcool em gel e outros...