Economia Goiana Jalles Machado conclui IPO na Bolsa

Goiana e uma das principais produtoras de açúcar e etanol do País, a Jalles Machado concluiu ontem a oferta pública inicial (IPO) de ações. O fim do processo teve evento transmitido ao vivo com toque de campainha e marcou o início da empresa na bolsa. Ela se tornou a única companhia de capital privado de Goiás – a estatal Celg já está presente – listada na B3 e a quart...