Economia Goiânia terá rodízio de atividades Prefeitura finaliza novo decreto, que dividirá a cidade em 6 módulos, com previsão de 3 dias de funcionamento em cada um

A Prefeitura de Goiânia deve publicar hoje seu novo decreto com regras de isolamento social para conter a propagação do coronavírus. A proposta é seguir o modelo israelita de escalonamento regional, parecido com o adotado por Aparecida de Goiânia. No chamado Rodízio Modular de Atividades, que permitirá a retomada das atividades econômicas no município a partir da pró...