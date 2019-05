Economia Goiânia terá palestras sobre intercâmbio, estudos e oportunidade de trabalho no Canadá Brasileiros interessados em morar e gerar renda em solo canadense terão um bate-papo com o consultor de imigração Ed Santos

Acontece em Goiânia no próximo dia 16 de maio, a EXPO Canadá, com palestras sobre o processo imigratório e oportunidades de trabalho e emprego para quem planeja viver no país. O evento terá inicio a partir das 19h, no Clarion Goiânia Orion, na Avenida Portugal, Setor Marista. Atualmente, muitos brasileiros estão buscando uma nova empreitada na carreira, procurando segura...